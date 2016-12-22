AliExpress стал официальным партнером Xiaomi в России

Как рассказал РБК представитель AliExpress, китайский маркетплейс стал официальным партнером Xiaomi в России. С 14 декабря в разделе Tmall на AliExpress начнет эксклюзивно продаваться модель смартфона Xiaomi Redmi 5A. «Мы рассчитываем стать крупнейшим продавцом Xiaomi в России, — сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев. — В будущем хотим расширить круг партнеров». Он отметил, что AliExpress намерен позиционировать себя как продавца электроники: за счет роста продаж этого типа продукции и смартфонов, в частности, должен увеличиться размер среднего чека на площадке.

В первый день продаж модель Xiaomi будет стоить 5992 руб., что сопоставимо с ценой, по которой она продается в Китае. Затем стоимость возрастет. «Задача — продать несколько десятков тысяч аппаратов за первый день. Для этого мы готовим активную интернет-поддержку продаж», — отметил представитель AliExpress. Он пояснил, что продаваемые на Tmall устройства сертифицированы для России, поставки покупателям будут проводиться со склада в России.

​Весной 2017 года у Xiaomi возникли проблемы со ввозом в Россию смартфонов, купленных россиянами на AliExpress. Федеральная таможенная служба перестала пропускать такие посылки на границе, называя их контрафактными и пиратскими, поскольку об этом заявил правообладатель товарного знака Xiaomi в России — компания «Смарт Оранж» (входит в RDC Group). Как пояснял представитель RDC Group, неконтрафактными считаются аппараты, купленные через официальные каналы продажи. К ним относятся магазины RDC Group, салоны мобильных операторов, ретейлеров «Евросети», «Связного», «М.Видео» и ряда других, а также официальный интернет-магазин Xiaomi. Другие зарубежные интернет-магазины официальным каналом продаж не считались, говорил представитель RDC Group. Однако в середине лета посылки со смартфонами Xiaomi, купленными для личных целей, стали пропускать через границу.

Представитель AliExpress не стал комментировать, повлияла ли договоренность площадки с производителем на политику его дистрибьютора в России. Представитель RDC Group отказался комментировать сотрудничество Xiaomi и AliExpress.