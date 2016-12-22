Женщину с двумя детьми спасли из Москвы-реки

Спасители помогли выбраться на берег двум детям и их матери, которые упали с пристани в Москву-реку. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

По данным департамента, трехлетняя девочка и шестилетний мальчик играли на пристани. Когда мать, которая привела их туда, отвлеклась, дети перелезли через ограждение и прыгнули в воду. Женщина прыгнула за ними. «Вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции это увидел. Наши спасатели по тревоге выехали на катере, достали всех троих с поверхности воды, отвезли на станцию, переодели, оказали первую помощь», — уточнил собеседник РБК.

Госпитализация пострадавшим не потребовалась. «Две бригады [скорой помощи] были на станции, с ними [пострадавшими] поработали врачи и психологи, с ними все нормально, все живы и здоровы», — заключили в пресс-службе.

Инцидент произошел примерно в 12:00 мск в 500 м от поисково-спасательной станции «Фили», уточнили агентству «Москва» в пресс-службе департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.