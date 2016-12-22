Леонида Броневого похоронили на Новодевичьем кладбище

Похороны актера театра «Ленком», народного артиста СССР Леонида Броневого прошли на Новодевичьем кладбище в Москве. Ранее в понедельник в театре прошла церемония прощания с Броневым, который скончался 9 декабря, лишь несколько дней не дожив до своего 89-летия.

«Леонид Сергеевич Броневой похоронен на Новодевичьем кладбище недалеко от могил народного артиста СССР Владимира Зельдина и художника Ильи Глазунова», — сказал «РИА Новости» представитель театра «Ленком».

Броневой родился в Киеве в 1928 году, театральное образование начал в Ташкенте, в 1953 году был принят сразу на третий курс в школу-студию МХАТ. После окончания училища работал в театрах Грозного и Воронежа, а в 1962 году поступил в Московский драматический театр на Малой Бронной, где стал одним из ведущих актеров.

С 1988 года Броневой работал в театре «Ленком» под руководством режиссера Марка Захарова, сыграв в спектаклях «Мудрец», «Диктатура совести», «Чайка», «Королевские игры», «Варвар и еретик», «Плач палача», «Вишневый сад».

В кино актер снимался с 1964 года, сыграв в итоге в 70 фильмах, всенародную известность ему принесли роль шефа гестапо Генриха Мюллера в сериале Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (1973 год), а также работы в фильмах «Покровские ворота» и «Формула любви».

Броневому были присвоены звания народного артиста СССР, народного артиста Украины (2013), он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней (I степень — 2013 год, за выдающийся вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность).