Президент Киргизии сменил руководителя своей администрации

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, вступивший в должность в конце ноября, сменил руководителя президентского аппарата. Администрацию возглавил Фарид Ниязов, сообщила пресс-служба президента.

Ниязов был советником бывшего президента Алмазбека Атамбаева и отвечал за подготовку стратегии развития страны до 2040 года. 1 декабря его назначили советником нового главы государства Жээнбекова, а 10 дней спустя он возглавил аппарат президента.

Прежний глава аппарата Алмазбек Усенов проработал в этой должности чуть больше трех месяцев.