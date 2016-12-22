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Президент Киргизии сменил руководителя своей администрации
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Президент Киргизии сменил руководителя своей администрации
Политика, 16:18
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Президент Киргизии сменил руководителя своей администрации

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, вступивший в должность в конце ноября, сменил руководителя президентского аппарата. Администрацию возглавил Фарид Ниязов, сообщила пресс-служба президента.

Ниязов был советником бывшего президента Алмазбека Атамбаева и отвечал за подготовку стратегии развития страны до 2040 года. 1 декабря его назначили советником нового главы государства Жээнбекова, а 10 дней спустя он возглавил аппарат президента.

Прежний глава аппарата Алмазбек Усенов проработал в этой должности чуть больше трех месяцев.

Теги: отставка , администрация президента , Киргизия
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