СМИ сообщили о пробках длиной более 1000 км в Бельгии из-за снегопадов

На дорогах Бельгии из-за непогоды образовались многокилометровые пробки. Бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на данные страховой компании Touring сообщает, что суммарная длина заторов в стране составила 1294 км.

Ночью в стране прошел дождь, утром его сменил снегопад. На дорогах появилась ледяная корка, тоннели закрыли для проезда.

Дорожный затор в Брюсселе (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Телеканал уточняет, что рекордная совокупная длина пробок — 1685 км — наблюдалась в марте 2012 года.

Мощный снегопад вызвал перебои в движении и в других европейских странах. Лондонский аэропорт Хитроу, по информации на сайте, работает по фактической погоде. Пассажирам рекомендовано перед выездом в аэропорт проверять статус рейса и не ехать, если вылет отменен.

Би-би-си сообщает, что сотни школ Англии и Уэльса 11 декабря не работают. Более 140 тыс. домов накануне остались без света, несколько тысяч из них обесточены до сих пор. Метеорологи сообщили, что осадки в Великобритании не прекратятся до 12 декабря.

Во Франции 10 декабря из-за снегопадов был объявлен «оранжевый» уровень опасности. Французская редакция издания The Local пишет, что предупреждение не снято до сих пор. Жителям 34 департаментов рекомендовано принять меры предосторожности и избегать поездок без необходимости.

4 декабря в московских аэропортах из-за снегопада отменили и перенесли в общей сложности более 400 рейсов.