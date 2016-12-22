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ЦБ рекомендовал банкам стимулировать население регулярно сдавать монеты
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ЦБ рекомендовал банкам стимулировать население регулярно сдавать монеты
Финансы, 14:29
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ЦБ рекомендовал банкам стимулировать население регулярно сдавать монеты

Центробанк рекомендовал банкам стимулировать население регулярно сдавать монеты. Об этом говорится в ответах регулятора на вопросы банкиров, которые опубликованы на сайте Ассоциации российских банков (АРБ).

«Учитывая достаточность монеты в обращении, кредитным организациям рекомендуется проводить работу с клиентами о необходимости сдачи монеты на регулярной основе в кассы кредитных организаций, рассмотреть возможность оснащения помещений кредитных организаций техническими средствами (c монетоприемными модулями), а также их установки в крупных торговых организациях, оптимизировать тарифную политику при осуществлении кредитными организациями операций размена», — приводит АРБ ответ ЦБ.

Количество монет различных номиналов в обращении на одного россиянина превышает потребность как населения, так и хозяйствующих субъектов, а также в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне, указывает ЦБ.

Сейчас регулятор не размещает заказы на изготовление «Гознаком» монет номиналом 1 коп. и 5 коп.

АРБ получила ответы Центробанка на вопросы, которые были направлены в рамках подготовки к ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора по теме «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» 29 ноября 2017 года.

Теги: Центробанк , монеты , АРБ
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