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Суд отложил рассмотрение апелляций «Роснефти» и «Системы» на 18 декабря
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Суд отложил рассмотрение апелляций «Роснефти» и «Системы» на 18 декабря
Бизнес, 14:10
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Суд отложил рассмотрение апелляций «Роснефти» и «Системы» на 18 декабря

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) отложил на 18 декабря рассмотрение апелляций АФК «Система» и «Роснефти» на решение Арбитражного суда Башкирии о взыскании с «Системы» 136,3 млрд руб. в пользу «Башнефти», сообщает «Интерфакс».

«Роснефть» потребовала взыскать 170,6 млрд руб. с АФК «Система», обвинив компанию в причинении убытков из-за реорганизации «Башнефти» в 2014 году. В августе суд удовлетворил иск нефтекомпании, однако снизил сумму требований до 136,3 млрд руб. 19 сентября АФК «Система» подала апелляционную жалобу на это решение. 29 сентября апелляционную жалобу подала «Роснефть».

Против «Системы»: хроника процесса по крупнейшему иску «Роснефти»
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7 декабря «Роснефть» подала новый иск к АФК «Система». Сумма требований по новому иску составила 131,6 млрд руб. В компании объяснили, что эта сумма соответствует сумме дивидендов, которые «Система» вывела из «Башнефти» с 2009 по 2014 год (в период, когда АФК владела башкирской компанией) за вычетом уплаченных налогов. На следующий день к «Роснефти» был подан встречный иск от АФК «Система» на 330 млрд руб. Основной акционер «Системы» Владимир Евтушенков в разговоре с РБК назвал иск «акцией устрашения», а представитель АФК Сергей Копытов обвинил «Роснефть» в стремлении за счет исков к «Системе» компенсировать свои затраты на покупку «Башнефти», «то есть фактически получить актив бесплатно».

Теги: суд , АФК «Система» , «Роснефть»
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