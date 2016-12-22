Суд отложил рассмотрение апелляций «Роснефти» и «Системы» на 18 декабря

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) отложил на 18 декабря рассмотрение апелляций АФК «Система» и «Роснефти» на решение Арбитражного суда Башкирии о взыскании с «Системы» 136,3 млрд руб. в пользу «Башнефти», сообщает «Интерфакс».

«Роснефть» потребовала взыскать 170,6 млрд руб. с АФК «Система», обвинив компанию в причинении убытков из-за реорганизации «Башнефти» в 2014 году. В августе суд удовлетворил иск нефтекомпании, однако снизил сумму требований до 136,3 млрд руб. 19 сентября АФК «Система» подала апелляционную жалобу на это решение. 29 сентября апелляционную жалобу подала «Роснефть».

7 декабря «Роснефть» подала новый иск к АФК «Система». Сумма требований по новому иску составила 131,6 млрд руб. В компании объяснили, что эта сумма соответствует сумме дивидендов, которые «Система» вывела из «Башнефти» с 2009 по 2014 год (в период, когда АФК владела башкирской компанией) за вычетом уплаченных налогов. На следующий день к «Роснефти» был подан встречный иск от АФК «Система» на 330 млрд руб. Основной акционер «Системы» Владимир Евтушенков в разговоре с РБК назвал иск «акцией устрашения», а представитель АФК Сергей Копытов обвинил «Роснефть» в стремлении за счет исков к «Системе» компенсировать свои затраты на покупку «Башнефти», «то есть фактически получить актив бесплатно».