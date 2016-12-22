Суд отменил взыскание с «Автодора» ₽2,6 млрд в пользу «Главной дороги»

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящего суда, обязавшего госкомпанию «Автодор» выплатить более 2,6 млрд руб. компании АО «Главная дорога», которая построила и эксплуатировала по концессионному соглашению платную автодорогу в обход подмосковного города Одинцово. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на резолютивную часть постановления суда. «Главная дорога» — «дочка» УК «Лидер», управляющей пенсионными фондами компании.

Рассмотрев поданные истцом и ответчиком жалобы, арбитраж отменил решение столичного арбитражного суда и оставил иск без рассмотрения. «Мотивы такого решения станут известны после опубликования полного текста постановления», — отмечает агентство.

По данным РБК, в сентябре арбитраж Москвы взыскал с «Автодора» 2,4 млрд руб. основного долга и проценты по нему, удовлетворив тем самым иск «Главной дороги». Стороны, по данным суда, в июле 2009 года заключили концессионное соглашение о строительстве нового выхода на МКАД с федерального шоссе М-1 Москва — Минск. В ходе строительства возникли задержки с выделением компании земельных участков, поэтому в 2013 году по распоряжению правительства было подписано дополнительное соглашение, согласно которому концессионеру («Главная дорога») с 1 января 2014 года должна быть обеспечена минимальная ежегодная выручка (МЕВ) как разница между плановым и фактическим сбором платы за проезд транспорта по дороге. Решение о выплате принималось для недопущения дефолта компании, выпустившей облигации для строительства. По данным РБК, на момент проведения конкурса на строительство дороги в 2008 году документы подписывались не «Автодором» (компания еще не была создана), а Федеральным дорожным агентством. «Главная дорога» утверждает, что направляла «Автодору» счета для обеспечения МЕВ, но денег так и не поступило. «Автодор» отказался произвести эту выплату за период с 2014 года по первое полугодие 2017 года. С января 2014 года трасса в обход Одинцово стала платной — 14 руб. за км.

В итоге концессионер подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании задолженности. «Автодор» просил оставить иск без рассмотрения, ссылаясь на арбитражную оговорку, согласно которой споры из данного концессионного соглашения должны рассматриваться в третейских судах — в Международном коммерческом арбитраже. В компании считают, что размер выплат концессионеру должен быть уменьшен, так как в марте 2015 года концессионер прислал «Автодору» отчет, согласно которому госкомпания возместила ему с 2010 года 1,6 млрд руб. налога на добавленную стоимость. Поэтому «Автодор» не стал оплачивать обеспечение МЕВ и «Главной дороге» пришлось бы возвращать излишек.

Однако суд первой инстанции отклонил доводы «Автодора» и приравнял заключение госконтракта к заключению концессионного соглашения, так как конечная цель дороги — «обеспечение публичных нужд». Суд установил, что третейская оговорка (поправка в тексте соглашения между «Автодором» и «Главной дорогой», в соответствии с которой все споры рассматривает третейский суд) была «навязана» истцу.

«Автодор» — инфраструктурный инвестиционный холдинг, занимается развитием и эксплуатацией автомагистралей, скоростных автодорог и придорожной инфраструктуры за счет применения механизмов государственно-частного партнерства.​

Акционеры «Лидера» — ВЭБ, «Газпром», «Газфонд» и Газпромбанк. Компания управляет средствами крупнейших пенсионных фондов, среди которых «Газфонд», «Благосостояние» и НПФ электроэнергетики, а также страховые компании.