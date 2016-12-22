В Подмосковье ликвидировали подпольное производство водки

Росалкогольрегулирование при поддержке силовых структур ликвидировало нелегальное производство водки в подмосковных Химках. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

При проверке помещений в Химках по улице Заводская была обнаружена полуавтоматическая линия розлива, 23 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, свыше 17 тыс. бутылок готовой продукции.

Кроме того, власти нашли и около 100 тыс. федеральных специальных марок (ФСМ) для маркировки продукции с признаками подделки и два автомобиля — для ее перевозки. Как сообщили в ведомстве, арестованы оборудование для производства алкоголя и готовые спиртные напитки, а также сырье для этого.

Межрегиональное управление Росалкоголя по Центральному федеральному округу (ЦФО) ведет расследование.

В сентябре Росалкогольрегулирование закрыло подпольный пивоваренный завод в Минеральных Водах в Ставропольском крае, где было обнаружено 30 тыс. л разливного пива. Оборудование и алкоголь были арестованы.

В июне президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении административной ответственности за незаконную реализацию алкоголя. Штраф для должностных лиц за нелегальную торговлю такой продукцией составит от 500 тыс. до 1 млн руб. Юрлица будут наказаны штрафом в размере, не превышающем одной пятой годовой выручки, но не менее 3 млн руб.