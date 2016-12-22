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В МВД назвали дату введения обязательной дактилоскопии для мигрантов
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В МВД назвали дату введения обязательной дактилоскопии для мигрантов
Общество, 10:25
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В МВД назвали дату введения обязательной дактилоскопии для мигрантов

Обязательную дактилоскопию (установление личности по отпечаткам пальцев) и фотографирование для всех иностранцев, въезжающих в Россию более чем на месяц, в том числе и на безвизовой основе, власти планируют ввести с 1 июля 2019 года. Такую дату назвали в пресс-службе МВД, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что разрабатывается соответствующий законопроект. Он направлен на выявление лиц, которым ограничен въезд в Россию.

Согласно законопроекту, въехавший в Россию без визы иностранец должен будет по истечении 30 дней со дня въезда уведомить МВД о своем временном пребывании. На уведомление дается семь рабочих дней.

В начале ноября глава МВД Владимир Колокольцев уже заявлял о планах министерства ввести обязательную дактилоскопию и фотографирование для всех иностранцев, которые въезжают в Россию без виз на срок более 30 дней, но не назвал возможных сроков введения такой процедуры.

Сейчас дактилоскопия обязательна, если иностранец получает патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство в России. В других случаях мигрант из стран, с которым заключено соглашение о безвизовом режиме, может находиться в России без визы не более 90 суток в течение каждого полугодия (180 суток). Находиться в России по патенту, не выезжая из страны, можно не более двух лет.

Теги: МВД , дактилоскопия , безвизовые мигранты
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