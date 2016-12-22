В Казахстане 200 горняков отказались покидать шахты

В Карагандинской области Казахстана около 200 шахтеров предприятия ​«АрселорМиттал Темиртау» отказались покидать рабочие места после окончания смены, сообщает казахстанский портал Tengrinews. Причиной стал конфликт горняков с руководством.

Под землей остались шахтеры ночной смены. По данным издания, переговоры о начале забастовке шахтеры начали накануне, призвав поддержать их остальные шахты, принадлежащие компании. Всего забастовка охватила четыре шахты.

«Группа работников четырех шахт угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» отказалась покидать свои рабочие места после окончания смены. Начался диалог в рамках трудового законодательства между руководством компании и профсоюзом угольщиков «Қорғау», представляющим интересы работников. Остальные шахты работают в штатном режиме», — цитирует издание сообщение местных властей.

В пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау» назвали акцию «несанкционированной», поскольку она не была согласована с профсоюзом горняков. К руководству компании требований не поступало, утверждают в пресс-службе.

До этого в Карагандинской области забастовку провели рабочие Южно-Жезказганского рудника компании «Казахмыс». 30 ноября они провели массовую акцию, потребовав от руководства улучшений условий труда и повышения зарплат.

В конце августа на шахте «Казахстанская» (принадлежит АО «АрселорМиттал Темиртау») города Шахтинска произошел выброс метана. В результате три человека погибли, из-под земли были эвакуированы 130 шахтеров.