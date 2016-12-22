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Минэнерго сообщило о ЧС на комбинате Evraz в Новокузнецке
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Минэнерго сообщило о ЧС на комбинате Evraz в Новокузнецке
Общество, 10:51
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Минэнерго сообщило о ЧС на комбинате Evraz в Новокузнецке

На ​Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК) группы Evraz в Новокузнецке произошли перебои с энергоснабжением, инцидент признан чрезвычайной ситуацией. Об этом говорится в сообщении (*pdf) на сайте Минэнерго.

Инцидент произошел утром 11 декабря в 4:55 по местному времени (8:55 мск). «На металлургическом комбинате АО «Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» произошел сброс нагрузки в объеме 57 МВт. Нагрузка запитана от ПС 220 кВ «Опорная-9», — говорится в сообщении Минэнерго. В настоящее время на предприятии ведутся аварийно-восстановительные работы.

Позднее в Evraz заявили РБК, что аварийного отключения электроэнергии и нарушений в системе электроснабжения подстанции не было. «Комбинат снизил нагрузку в связи ремонтом оборудования в электросталеплавильном цехе. На производственные процессы предприятия данные работы не повлияли. Сегодня после завершения работ планируется запуск технологических агрегатов в полном объеме», — прокомментировал представитель компании.

ЗСМК является одним из крупнейших подобных предприятий в России и СНГ. Комбинат выпускает сталь, чугун, продукцию сталепроката. Согласно данным на сайте компании, входит в пятерку крупнейших в мире производителей железнодорожных рельсов. В 2016 году на предприятии было произведено 5,4 млн т чугуна, 6,9 млн т стали и 6,3 млн т стальной продукции.

Теги: Evraz , Новокузнецк
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