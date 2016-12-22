Бабушку с тремя внуками нашли мертвыми в квартире в Казахстане

В одной из многоэтажек города Шымкента (административный центр Южно-Казахстанской области) были обнаружены тела четырех человек, среди которых трое детей. Об этом сообщает казахстанский телеканал TVK со ссылкой на областной департамент по ЧС (ДЧС).

Тела были обнаружены накануне в квартире на четвертом этаже дома №31 по проспекту Республики. Среди погибших четырехлетняя девочка, два подростка двенадцати и тринадцати лет и их бабушка. Их обнаружили вызванные родственниками и соседями сотрудники ДЧС. По предварительным данным, все четверо погибли двое-трое суток назад. Ведется расследование.

В сообщении пресс-службы заместителя акима (главы) Шымкента Бейсенбека Жанбосынова, передает TVK, говорится, что погибшим детям — четыре, 10 и 11 лет, а их бабушка была 1961 года рождения.

«В квартире по проспекту Республики помимо дополнительного газового оборудования, установленного с нарушениями, отсутствовала тяга в дымоходе», — передала пресс-служба слова Жанбосынова.