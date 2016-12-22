Коммерсанта в Уфе оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Суд оштрафовал бывшего директора компании, занимавшейся реконструкцией набережной в Уфе, на 2 млн руб. за попытку дать взятку сотруднику ФСБ, говорится в сообщении прокуратуры Башкирии

Столько же — 2 млн руб. — руководитель ООО «Регион Сервис» предложил в 2014 году проводившему проверку фирмы оперуполномоченному за оригинал протокола и возврат изъятых документов.

Коммерсант признан виновным в «покушении на дачу взятки в особо крупном размере». Сам предприниматель вину не признал.

До.вынесения приговора суд оштрафовал фирму на 20 млн руб. за «незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

В ходе проверки был выявлен факт неуплаты налогов на сумму порядка 8 млн руб. После внесения данной суммы в бюджет уголовное дело, возбужденное по части ч. 1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), было прекращено, сообщили в республиканской прокуратуре.