Пожар уничтожил самую высокую деревянную пагоду в Азии

В китайской провинции Сычуань сгорела самая большая деревянная пагода в Азии. Видео пожара опубликовало на своем YouTube канале издание «Жэньминь Жибао».

Видео: CGTN

16-этажное строение сгорело и обрушилось на территории одного из буддийских монастырей в городе Маньчжу. О жертвах не сообщается. Причина пожара выясняется.

Пагода была построена в эпоху династии Мин в XIV—XVII века. Часть башни была разрушена в 2008 году землетрясением. В момент пожара на ней проводились восстановительные работы.



