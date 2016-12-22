Пожар уничтожил самую высокую деревянную пагоду в Азии
Общество, 00:54
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Пожар уничтожил самую высокую деревянную пагоду в Азии
В китайской провинции Сычуань сгорела самая большая деревянная пагода в Азии. Видео пожара опубликовало на своем YouTube канале издание «Жэньминь Жибао».
16-этажное строение сгорело и обрушилось на территории одного из буддийских монастырей в городе Маньчжу. О жертвах не сообщается. Причина пожара выясняется.
Пагода была построена в эпоху династии Мин в XIV—XVII века. Часть башни была разрушена в 2008 году землетрясением. В момент пожара на ней проводились восстановительные работы.