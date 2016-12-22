В Твери обрушилась часть стены жилого дома

В Твери частично обрушилась стена жилого дома, который является памятником историко-культурного наследия, сообщается на сайте администрации города.

«Произошло частичное обрушение кирпичной кладки между вторым и третьим этажами дома №119 во Дворе Пролетарки — это небольшой внешний участок стены хозяйственного помещения», — говорится в сообщении. На место прибыл глава Твери Алексей Огоньков, после чего он провел оперативное совещание с руководством администрации района и начальниками муниципальных служб.

Были приняты меры по ограждению участка обрушения, чтобы обеспечить безопасность прохожих. В понедельник, 11 декабря, в администрация Твери проведет совещание с участием представителей Фонда капитального ремонта Тверской области. По итогам совещания будет выработан перечень мер, которые примут на объекте.

В связи с тем что здание является памятником историко-культурного наследия, все работы необходимо согласовывать с главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия региона, отмечается в сообщении. Представителей ведомства также пригласят принять участие в совещании, добавили в администрации города.