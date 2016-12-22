СК завел дело после гибели женщины и детей при пожаре в доме под Тверью

Следственный комитет возбудил дело по факту гибели женщины и двоих детей при пожаре в частном доме в деревне Федоровское в Тверской области, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Дело завели по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум и более лицам). Женщина со своими сожителем и детьми переехали в одноэтажный бревенчатый дом 8 декабря, говорится в сообщении. На следующий день женщина и ее сожитель растопили дровяную печь, а утром 10 декабря мужчина обнаружил открытое горение в районе печи. Он сообщил об этом в пожарную часть, после чего покинул дом.

Во время тушения пожара были обнаружены тела женщины 1973 года и двоих детей в возрасте четырех и семи лет. По предварительной информации, на телах погибших нет признаков насильственной смерти, отметили в СК. Причины смерти будут установлены во время судебно-медицинских экспертиз.

По данным следствия, очаг возгорания находился внутри жилого помещения. В настоящее время устанавливаются причины и условия, которые поспособствовали гибели женщины и ее детей.