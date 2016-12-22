Требовавшую шампанского пассажирку высадили из самолета в Германии

Самолет, летевший из Москвы в Цюрих, совершил экстренную посадку в Штутгарте из-за «агрессивной» пассажирки, которая громко требовала шампанского. Об этом пишет Stuttgarter Zeitung.

Скандал устроила пассажирка бизнес-класса, 44-летняя гражданка Швейцарии с русскими корнями. В самолете ей подали шампанское, выпив его, женщина начала громко требовать, чтобы ей принесли еще алкогольный напиток. Бортпроводники решили не давать ей шампанского, после чего женщина начала вести себя «агрессивно», пишет газета. В попытках успокоить пассажирку принял участие даже пилот, но они не принесли результата. По соображениям безопасности было решено посадить самолет.

Женщину забрали в полицию. Она внесла залог за свое освобождение наличными на месте, но командир экипажа отказался пускать ее обратно в самолет.

Пассажирку оштрафовали на € 5 тыс. Представители полиции заявили, что ей также предстоит компенсировать авиакомпании дополнительные расходы, возникшие из-за внеплановой посадки. Они могут достигать нескольких десятков тысяч евро.