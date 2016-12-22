Борцам с ядерным оружием вручили Нобелевскую премию мира в Осло

Представители Международной кампании по запрещению ядерного оружия (International сampaign to abolish nuclear weapons, ICAN) получили Нобелевскую премию мира. Видеозапись церемонии опубликована на YouTube-канале оргкомитета премии.
ICAN на церемонии представляли пережившая бомбардировку Хиросимы 85-летняя японка Сэцуко Тэрлоу и исполнительный директор организации Беатрис Фин.
Фин в нобелевской лекции напомнила об опасности ядерного оружия. «Давать этому оружию управлять нами — безумие. Многие из тех, кто критикует наше движение, говорят, что мы нерациональны, что мы — оторванные от реальности идеалисты, что ядерные державы никогда не откажутся от своих вооружений. Однако мы представляем единственный рациональный выбор», — заявила она.
ICAN является коалицией 468 общественных организаций более чем 100 стран. В октябре ей присудили приз с формулировкой «за привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия».