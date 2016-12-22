В Пятигорске ввели локальный режим ЧС после пожара в жилом доме

Власти Пятигорска ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром, который произошел в жилом доме 9 декабря. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«В Пятигорске на экстренном заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение о введении локального режима ЧС», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы администрации, пожар возник в многоквартирном жилом доме на улице Ермолова, 227, накануне вечером, 9 декабря. «К ночи возгорание было потушено, жертв нет», — говорится в сообщении. Все жители дома — 25 человек — покинули здание, их разместили в социальной гостинице.
По словам представителя главного управления МЧС по Ставропольскому краю, произошло обрушение крыши дома, также оказались разрушены перекрытия кровли. «Будет произведен разбор конструкций с целью установления очага пожара, после чего мы определимся с основной версией его возникновения», — отметил представитель ведомства. По его словам, МЧС предварительно рассматривает две «наиболее вероятные причины — электротехническая либо неосторожное обращение с огнем».