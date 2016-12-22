Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,52 59,06 EUR Нал. 70,12 69,46 USD Бирж. 59,13 -0,05 EUR Бирж. 69,66 -0,07 USD ЦБ. 59,28 -0,01 EUR ЦБ. 69,64 -0,29 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 14924,96 +324,96 ММВБ 2104,99 +0,09% РТС 1119,54 +0,00% Brent 63,39 +2,08% DJIA 24329,16 +0,49% Nasdaq 6840,08 +0,40% FTSE 7393,96 +1,00%
В Пятигорске ввели локальный режим ЧС после пожара в жилом доме
Лента новостей
В Пятигорске ввели локальный режим ЧС после пожара в жилом доме 17:11, Общество Эксперты заявили о росте бесправия на рынке труда 17:05, Экономика «Росатом» приступил к строительству АЭС в Турции 16:59, Бизнес Американская компания подняла цену на упаковку витаминов на 809% 16:37, Общество Чемпионат России по футболу. «Спартак» — ЦСКА. Онлайн 16:30, Спорт В Азербайджане при столкновении двух автомобилей погибли трое россиян 16:23, Общество На синей ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов 16:13, Общество Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 15:51, РБК и Porsche Синоптики пообещали москвичам апрельскую погоду на следующей неделе 15:46, Общество Биткоиновый миллиардер предсказал криптовалюте 20-кратный рост 15:35, Финансы Российские биатлонисты показали худший за семь лет результат в эстафете 15:25, Спорт В Батуми пять человек пострадали при взрыве в жилом доме 15:13, Общество С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 15:10, РБК и Ситибанк Сторонники Саакашвили направились к майдану 15:08, Политика Минобороны ответило на слова МИД Франции о присвоенной победе над ИГ 14:31, Политика На «Артдокфесте» сорвали показ фильма о войне в Донбассе 14:25, Общество В Ливане применили газ и водометы против протестующих у посольства США 13:40, Общество В Ростове-на-Дону загорелся жилой дом 13:22, Общество В Индии полицейский расстрелял четырых сослуживцев 13:18, Общество СМИ анонсировали переговоры по трансферу игрока сборной России в «Челси» 13:03, Спорт В чем кроется секрет успеха современных женщин 12:57, Subaru XV и Autonews Украинский чиновник рассказал о цели Киева «раздробить Россию на части» 12:57, Политика СКР проверит ролик с извиняющимся перед мусульманами студентом 12:49, Общество Выпущенная из сектора Газа ракета попала в израильский детский сад 12:31, Политика Социологи рассказали о более четверти не читавших Конституцию россиянах 12:23, Общество Российский конькобежец побил мировой рекорд на соревнованиях в США 12:17, Спорт В Индонезии около 6 тыс. человек вышли на протест к посольству США 11:56, Политика В пожаре в Тверской области погибли мать и два ребенка 11:35, Общество
В Пятигорске ввели локальный режим ЧС после пожара в жилом доме
Общество, 17:11
0
В Пятигорске ввели локальный режим ЧС после пожара в жилом доме

Власти Пятигорска ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром, который произошел в жилом доме 9 декабря. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В Пятигорске на экстренном заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение о введении локального режима ЧС», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы администрации, пожар возник в многоквартирном жилом доме на улице Ермолова, 227, накануне вечером, 9 декабря. «К ночи возгорание было потушено, жертв нет», — говорится в сообщении. Все жители дома — 25 человек — покинули здание, их разместили в социальной гостинице.

По словам представителя главного управления МЧС по Ставропольскому краю, произошло обрушение крыши дома, также оказались разрушены перекрытия кровли. «Будет произведен разбор конструкций с целью установления очага пожара, после чего мы определимся с основной версией его возникновения», — отметил представитель ведомства. По его словам, МЧС предварительно рассматривает две «наиболее вероятные причины — электротехническая либо неосторожное обращение с огнем».

Теги: пожар , жилой дом , режим ЧС , Пятигорск
Главное
Эксперты заявили о росте бесправия на рынке труда Экономика
Материалы по теме
Полиция начала проверку массовой драки у ночного клуба в Пятигорске Общество
В Пятигорске после теракта ввели режим ЧП Общество
В Пятигорске из-за столкновения автобуса и фуры пострадали семь человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку