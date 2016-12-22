На синей ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
Общество, 16:13
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На синей ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро увеличены из-за инцидента с пассажиром. Сообщение об этом опубликовано в Twitter метрополитена.
Пост был размещен в 15:25. На какой именно станции метро произошел инцидент — не уточняется. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что мужчина упал на рельсы на станции «Смоленская». По словам собеседника журналистов, в 15:30 пострадавшего передали бригаде медиков, в 15:40 движение было восстановлено.
О состоянии пострадавшего информации нет.