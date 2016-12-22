В Индии полицейский расстрелял четырых сослуживцев

В индийском городе ​Биджапуре полицейский после ссоры со своим коллегой открыл огонь по сослуживцам, сообщает ​Indian Express. В результате четыре человека погибли, еще один оказался ранен.

Инцидент произошел в полицейском участке накануне вечером. У полицейского возник конфликт с одним из сослуживцев. После этого он взял автомат и открыл огонь по находившимся в участке людям. Четыре человека скончались от полученных ран, еще один полицейский был ранен. Нападавший был задержан и в настоящее время допрашивается.

Свои соболезнования родственникам погибших выразил глава штата Чхаттисгарх Раман Сингх.

В США 7 декабря произошла стрельба в школе в штате Нью-Мексико. Нападавший был ликвидирован. В результате инцидента погибли три человека.