В пожаре в Тверской области погибли мать и два ребенка
Общество, 11:35
0
В пожаре в Тверской области погибли мать и два ребенка
В Тверской области, в деревне Федоровское, произошел пожар, жертвами которого стали три человека. Проверку в связи с происшествием начал Следственный комитет, говорится в сообщении регионального управления ведомства.
Погибшими оказались женщина 1978 года рождения и двое ее детей, четырех и семи лет. Следователи изучают обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области 10 декабря пять человек погибли в пожаре в дачном доме. Причиной пожара, по предварительной версии, стало неправильное обращение с электрообогревательными приборами.