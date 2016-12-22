В Челябинской области полицейские вывезли 36 детей из многочасовой пробки

Сотрудники МВД эвакуировали два автобуса с детьми, почти сутки простоявшие в пробке на федеральной трассе в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Затор на трассе «Москва — Челябинск» образовался из-за сильного снегопада. В автобусах находились дети в возрасте от 10 до 15 лет. Учитывая, что многочасовое нахождение в пробке может быть опасным, сотрудники ГИБДД организовали им первоочередной проезд.

«Полицейские перекрыли движение по одной из встречных полос и организовали эвакуацию застрявших автомобилей», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. В операции приняли участие девять экипажей патрульно-постовой службы.

По прогнозу Gismeteo, в Челябинске 10 декабря ожидается минус 8 градусов, к вечеру температура снизится до минус 12. Снегопад продлится до второй половины дня.