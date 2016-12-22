В Великобритании госпитализировали певца Криса Ри

В Великобритании госпитализирован блюзовый певец Крис Ри, сообщает Guardian со ссылкой на пресс-службу скорой помощи. Медики увезли музыканта прямо во время концерта.

Инцидент произошел во время исполнения песни. Ри выронил микрофон и упал на сцену. Была вызвана скорая помощь, которая доставила его в больницу. Состояние 66-летнего певца медики называют стабильным

Диагноз, поставленный певцу, пока неизвестен. В прошлом году Крис Ри перенес удар. Все мероприятия с его участием отменены.

Крис Ри родился в 1951 году в Великобритании. В 1978 году он выпустил свой дебютный альбом. Певец до сих пор продолжает свою концертную деятельность. Ри играет блюз-рок и известен своей игрой на слайд-гитаре. Всего Крис Ри выпустил 23 студийных альбома своих песен.