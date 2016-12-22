В районе ядерного полигона КНДР произошли новые подземные толчки

Два слабых подземных толчка зафиксированы в субботу, 9 декабря, в районе полигона, где Северная Корея проводит ядерные испытания. Вероятно, речь идет об афтершоках сентябрьского землетрясения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные геологической службы США.
Магнитуда толчков, как сообщил исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо, составила 2,9 и 2,4. В Twitter он написал, что аналитики признали толчки тектоническими.
«Возможно, это последствия ядерных испытаний, — сказал Зербо. — После них земная кора сдвигается, и требуется много времени на восстановление».
23 сентября южнокорейские службы зафиксировали на территории Северной Кореи замлетрясение магнитудой 3,4. Его очаг залегал на глубине 0 метров, что позволило предположить, что толчки стали результатом ядерных испытаний, о которых в КНДР заявили незадолго до этого.