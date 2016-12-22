В Курской области при наезде машины на остановку погибли пять человек

В Курской области на трассе Дьяконово — Суджа машина врезалась в автобусную остановку, 5 человек погибли, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Курской области.

«Установили личности четырех погибших, двух парней 1998 года, одного парня 1999 года. Машин встречных не было. Скорее всего, отвлекся. Машина сгорела, на автобусной остановке не было никого. Возбуждено уголовное дело по ст 264 (Нарушение правил дорожного движения», — сказали в ведомстве.

В МВД рассказали, что тела, находившихся в салоне автомобиля людей, полностью сгорели, сообщили «РИА Новости». Сотрудники правоохранительных органов нашли в машине студенческий билет 25-летнего мужчины. В полиции предположили, что ему принадлежала сгоревшая машина.