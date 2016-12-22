Полиция начала проверку массовой драки у ночного клуба в Пятигорске
Общество, 15:41
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Полиция начала проверку массовой драки у ночного клуба в Пятигорске
Полиция начала проверку по факту массовой драки около ночного клуба города Пятигорск. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД Ставропольского края, передает «Интерфакс».
Собеседник агентства сказал, что около ночного клуба собрались много людей которые, по предварительным данным, устроили драку.
Очевидец рассказал «РИА Новости», что всего в драке принимали участие около 30 человек. Звучали выстрелы, отметил он. «Вероятно, кто-то был ранен, на улице были следы крови», — сообщил собеседник агентства. ГТРК «Ставрополь» со ссылкой на очевидца сообщил, что охранник клуба применил оружие и ранил одного человека.