На конференцию «Открытой России» в Москве пришли полицейские

Полиция заблокировала здание в Москве, в котором проходит конференция движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия», передает корреспондент РБК.

Полицейские пришли на мероприятие около 14:00. Их было около 30 человек. Они заявили, что им поступил анонимный звонок о заседании нежелательной организации. После этого полиция заблокировала вход в здание и начала опрашивать собравшихся по пять человек о цели мероприятия.

В полицию «поступило сообщение о проведении несогласованного мероприятия с участием членов организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России», говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД по Москве. «Информация об этом нашла свое подтверждение» во время выезда полицейских на место. Название организации, а также адрес, по которому выехали полицейские, в сообщении не уточняется.

«В отношении организатора и участников мероприятия был собран материал для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о привлечении их к ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 20.33 КоАП РФ», — добавили в полиции. («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной»).

Конференция, посвященная позиции движения по президентским выборам 2018 года, началась на Маросейке около 12:30. Место ее проведения до последнего момента держалось в секрете: организаторы конференции опасались провокаций.

Мероприятие началось с выступления председателя движения Александра Соловьева, который сообщил, что по результатам конференции «Открытая Россия» примет постановление о президентских выборах. После этого перед собравшимися по Skype выступил основатель движения Михаил Ходорковский. Он сообщил, что движение поддерживает «обоих либеральных кандидатов» на выборах — оппозиционера Алексея Навального и телеведущую Ксению Собчак. После этого участники конференции созвали заседание рабочих групп, которые были прерваны приходом полиции.

В конце апреля Генпрокуратура признала нежелательной зарегистрированную в Великобритании неправительственную организацию Ходорковского «Открытая Россия» и одноименное общественное сетевое движение, зарегистрированное в Великобритании. Тогда представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сказал РБК, что на работе российского общественного движения эта мера никак не скажется. В октябре у сотрудников российской «Открытой России» прошли обыски. В Следственном комитете их объяснили тем, что движение финансируют иностранные организации, признанные нежелательными.