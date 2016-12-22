В Петербурге мужчина с муляжом гранаты грозился взорвать больницу

В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина пришел с муляжом гранаты в Мариинскую больницу и пригрозил взорвать здание. Об этом сообщили в Росгвардии, пишет «Фонтанка».



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в пятницу, 8 декабря. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина зашел в приемное отделение Мариинской больницы, достал из кармана предмет, который сотрудники медицинского учреждения приняли за гранату, и пригрозил взорвать больницу. Сотрудники медицинского учреждения вызвали сотрудников правоохранительных органов.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали мужчину. Он был доставлен в отделение полиции. Эксперты заключили, что граната была муляжом. Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», он имитировал гранату РГД -5.

В Росгвардии рассказали, что мужчина был недоволен качеством обслуживания в больнице. В ведомстве отметили, что раньше в Мариинской больнице лечился его отец.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».