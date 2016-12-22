В подъезде дома в Москве нашли тело женщины с огнестрельным ранением

Следственный комитет возбудил уголовное дело, после того как в подъезде дома в Москве было найдено тело женщины с огнестрельным ранением. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как отмечается в сообщении, тело 30-летней женщины было найдено в пятницу, 8 декабря, на лестничной площадке жилого дома по улице Санникова. На теле пострадавшей в области груди обнаружили ранение от огнестрельного оружия.

По данным РЕН ТВ, эксперты установили, что женщина умерла за два-три часа до обнаружения тела. Телеканал отмечает, что убитой была некая «Екатерина Т». Она работала в московском Модульбанке. По предварительным данным, женщине один раз выстрелили в грудь и похитили ее сумку, в которой были документы и ключи от филиала банка.