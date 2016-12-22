Президент Киргизии подписал закон о списании $240 млн долга перед Россией

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации протокола к соглашению о списании остатков госдолга перед Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте пресс-службы главы государства.

Как сообщается на сайте президента Киргизии, соглашение касается ранее предоставленных Бишкеку кредитов на сумму $488,9 млн. Половина долга уже была списана в 2013 ($188,9 млн) и в 2016–2017 годах ($60 млн). «Единовременное списание долга в размере 240,0 млн долларов США сократит уровень государственного внешнего долга к ВВП на 3,8% и положительно скажется на размере государственного долга Кыргызской Республики в целом», — подчеркнули в пресс-службе президента страны.

О том, что Россия спишет остаток долга Киргизии, стало известно в июле, во время визита в Москву предыдущего президента страны Алмазбека Атамбаева. Решение о списании киргизского долга было принято в 2012 году.

В апреле 2016 года президент Владимир Путин списал долг с Узбекистана в размере $865 млн. До этого были списаны задолженности Монголии ($170 млн), Афганистана ($12 млрд), Ливии ($4,5 млрд) и других стран.



