Столичное управление МЧС предупредило москвичей о тумане с видимостью 100-500 м. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, неблагоприятное погодное условие будет в субботу, 9 декабря, и сохранится в течение ночи с субботы на воскресенье, 10 декабря. В МЧС отметили, что из-за тумана может ухудшиться видимость на автомобильных дорогах и образоваться пробки.

Ведомство призвало автомобилистов не превышать скорость и сохранять дистанцию во время движения. МЧС посоветовало пешеходам носить на одежде светоотражающими элементы, чтобы водители смогли увидеть их в тумане.

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в субботу, 9 декабря, в столице будет от минус одного до плюс одного градуса. Синоптики ожидают небольшой снег с гололедицей. В ночь с 9 на 10 декабря температура сохранится на той же отметке, что и днем. В воскресенье, 10 декабря, в столице будет от нуля до плюс двух градусов.