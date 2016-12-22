Умер писатель Александр Образцов

Писатель и драматург Александр Образцов скончался в возрасте 73 лет, сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Александр Образцов (Фото: Андрей Пронин / Интерпресс / ТАСС)

Образцов умер 5 декабря. Прощание с писателем пройдет в субботу, 9 декабря, в зале прощаний Покровской больницы в Петербурге. Похороны состоятся на Северном кладбище, говорится в сообщении.

Александр Образцов родился в Амурской области в 1944 году. Он известен как сценарист телефильмов, которые в период с 1980 по 1990 годы транслировались на отечественном и зарубежном телевидении, отмечается в сообщении администрации. В эти же годы он писал сценарии к радиоспектаклям, за что его удостоили двух всесоюзных премий.

Образцов также приобрел известность как драматург. Спектакли по его произведениям ставили в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Риге, Ташкенте, Цюрихе, Брюсселе, Гранд-Рапидсе в США и в других городах. В числе его пьес — «Шинель», «Все кошки серы», «Звездный мальчик», «Душечка» и другие.

Также Образцов стал автором ряда рассказов, в том числе которых «Поющие люди», «Ленин и Клеопатра» и другие.