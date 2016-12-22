ВЭБ увеличил убытки до более чем 110 млрд руб.

Внешэкономбанк (ВЭБ) опубликовал отчетность за девять месяцев 2017 года (*pdf). Убытки банка по МСФО достигли 110,4 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 30%. За аналогичный период 2016 года банк получил убыток в размере 86,2 млрд руб.
Убыток за трехмесячный период, завершившийся 30 сентября, согласно опубликованной отчетности, составил 62,8 млрд руб.
«Финансовый результат за 9 месяцев 2017 года группы ВЭБ пока отрицательный и связан главным образом с досозданием резервов в рамках реструктуризации «старого» кредитного портфеля. Однако уже есть позитивные промежуточные итоги: оптимизируется структура фондирования, снижается стоимость привлечений, мы видим рост капитала группы», — заявил первый заместитель председателя ВЭБа Николай Цехомский.
В пятницу, 8 декабря, стало известно, что ВЭБ прокредитовал миноритариев банка «Возрождение» под залог их акций. В ходе сделок по покупке-продаже акций банка максимальный размер пакета акций под контролем ВЭБа достигал 27,14%.