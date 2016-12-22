Evraz заплатит штраф за завышение цен на колеса для локомотивов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Evraz нарушившей закон о защите конкуренции. По мнению регулятора, в 2013–2015 годах рентабельность производства колес для локомотивов диаметром 1058 мм на заводах компании была необоснованно завышена. Она в четыре раза и более превышала рентабельность, которую предприятие демонстрировало на конкурентном рынке по основному виду продукции — железнодорожным колесам диаметром 957 мм, на которые приходится более 80% колесопрокатного производства Evraz.
Evraz занимает доминирующее положение на российском рынке производства колес для локомотивов диаметром 1058 мм. В Evraz от комментариев отказались. Представитель ФАС сообщил, что размер штрафа сейчас подсчитывается, обычно он составляет до 15% годовой выручки от продаж того вида продукции, по которому выявлены нарушения.
ФАС возбудила дело против Evraz в феврале 2016 года. Тогда, как сообщал «Интерфакс», служба обратила внимание на то, что цены на колеса диаметром 1058 мм выше в 1,3 раза, чем на колеса других диаметров, несмотря на схожую себестоимость этой продукции. При этом Evraz является монополистом на рынке колес диаметром 1058 мм, а на рынке колес других диаметров компания конкурирует с «Выксунским металлургическим заводом» ОМК и импортом, что сдерживало цены.