В девяти районах Москвы соберут пробы воздуха после жалоб на резкий запах

В связи с жалобами москвичей на посторонний запах управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о проведении отбора проб воздуха в столице. К работе ведомство привлекло аккредитованные филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». «Отбор проб производится в девяти административных округах Москвы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре также сообщили, что взяли ситуацию на контроль и пообещали проинформировать о результатах проведенных исследований.
Ранее РБК сообщал со ссылкой на свидетельства очевидцев, что в районе метро «Бауманская», «Цветной бульвар», «Маяковская», «Пролетарская» и «Кожуховская» ощущался резкий неприятный запах, который собеседники описывали как запах «сильно скисшей капусты» либо как «трупный» запах.
В пресс-службе МЧС РБК сообщили, что «несколько раз высылали лабораторию» по заявкам жителей, которые ощущали посторонний запах, однако она «ничего не обнаружила».