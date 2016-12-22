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Москвичи пожаловались на запах тухлой квашеной капусты в центре столицы
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Москвичи пожаловались на запах тухлой квашеной капусты в центре столицы
Общество, 17:43
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Москвичи пожаловались на запах тухлой квашеной капусты в центре столицы
В центре Москвы ощущается неприятный запах, сообщили РБК очевидцы. Жители указали, что он напоминает запах кислой капусты и горелых костей. Департамент природопользования Москвы информацию о выбросе сероводорода не подтвердил
Москва, центр (Фото: Игорь Глазунов / ТАСС)

Жители Москвы сообщили о том, что в центре города ощущается неприятный запах, похожий на запах сероводорода. Департамент природопользования столицы в своем сообщении информацию о выбросе опасного газа не подтвердил.

«Я сейчас чуть не задохнулся: глаза болят, но промывать не стал — вдруг хуже будет. Открыть окно не могу, так как вонь ужасная — пахнет сильно скисшей капустой, видимо сероводород или что-то похожее. Газом воняет и на «Бауманской», и на «Цветном бульваре», а на «Маяковской» уже нет», — рассказал РБК Алексей Сочнев, администратор Telegram-канала «Красный Сион», в котором появилось сообщение о запахе сероводорода в центре города.

Кроме того, от станции метро «Пролетарская» до «Кожуховской» «ощущался густой запах, либо как трупный какого-то животного, либо как кость горит», сообщил РБК очевидец Николай. По его словам, запах доносился «со стороны мясокомбината на Волгоградском проспекте».

Корреспондент РБК, проезжая по МЦК около 15:00 мск, в районе станции «Дубровка» ощутил в вагоне поезда резкий запах мусора, который выветрился примерно к станции «Площадь Гагарина».

«Сегодня несколько раз лабораторию высылали по заявкам жителей, которые ощущали посторонний запах, лаборатория ничего не обнаружила. Заявок, что щиплет глаза [от едкого запаха] у нас не было», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.

В связи с большим количеством жалоб жителей на запах «тухлой квашеной капусты» в ЦАО, СВАО, САО, ВАО, ГПБУ «Мосэкомониторинг» проводит замеры воздуха, передвижная лаборатория выезжает по адресам, откуда поступают жалобы, сообщили в мониторинговой службе РБК.

«На данный момент в районах, где ощущается запах, превышений ПДК по загрязняющим веществам не выявлено», — подчеркнул собеседник РБК, пояснив, что специалисты «Мосэкомониторинга» отбирают пробы воздуха для проведения их анализа в лаборатории на широкий перечень загрязняющих веществ. Результаты анализа проб будут готовы в течение двух суток.

В связи с жалобами москвичей в социальных сетях на посторонний запах управление Роспотребнадзора по Москве привлекло для отбора проб воздуха аккредитованные филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». «Отбор проб производится в девяти административных округах Москвы», — говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Этим летом и осенью в Москве и Подмосковье несколько раз фиксировался повышенный уровень содержания сероводорода в воздухе. Так, 25 сентября в Балашихе было зафиксировано превышение его предельно допустимой концентрации в 625 раз. Превышение норм содержания сероводорода в воздухе фиксировалось также на востоке и юго-востоке столицы.

Авторы: Георгий Тадтаев, Дмитрий Окрест, Екатерина Костина, Наталья Демченко.
Теги: Москва , запах , сероводород
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