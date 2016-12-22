Министр экономики Крыма заявил об отставке по семейным обстоятельствам

Глава Минэкономразвития Республики Крым Андрей Мельников в своем Facebook опубликовал фотографии с заявлением об уходе в отставку. Мельников пояснил, что покидает пост по семейным обстоятельствам.

«У меня как у министра экономического развития Республики Крым был крайне интересный и плодотворный год, но по обстоятельствам, которые принято относить к «семейным», я попросил С.В.Аксенова об отставке», — написал он.

Мельников уточнил, что заявление уже было подписано главой Крыма Сергеем Аксеновым. Свой пост министр покинет через две недели, 21 декабря.

Главой Минэкономразвития Крыма Мельников стал в декабре 2016 года. В июне 2017 года против него были введены санкции США. «Я рад, что мой вклад в экономическое развитие Крыма был замечен», — прокомментировал он это решение.

Мельников работал в Крыму с марта 2014 года, после присоединения Крыма к России, он работал на полуострове, возглавляя АНО «Фонд защиты вкладчиков». На этой позиции он отвечал за выплату возмещений жителям региона, имевшим вклады в украинских банках, и работой с активами финансовых организаций, покинувших полуостров после смены его принадлежности.

До этого он работал в Агентстве по страхованию вкладов.