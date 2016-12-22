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ФАС уличила подрядчика программы «Моя улица» в картельном сговоре
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ФАС уличила подрядчика программы «Моя улица» в картельном сговоре
Общество, 16:10
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ФАС уличила подрядчика программы «Моя улица» в картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картельный сговор поставщиков услуг по освещению зданий и улиц в Москве, а также развязок на МКАД, сообщает ФАС.

В сговоре, по данным московского управления ФАС, участвовали «Агентство развития перспективных технологий» (АРПТ) и «Орбита Сервис».

Компании с июля по декабрь 2016 года приняли участие в четырех торгах, максимальная цена контрактов по которым составила 625,9 млн руб.

«Заключение картельных соглашений между компаниями привело к поддержанию цен на торгах. В ходе четырех аукционов компании подали по одному или несколько ценовых предложений и в дальнейшем отказались от конкурентной борьбы. Результатом этих действий стало снижение начальной (максимальной) цены контрактов от 1 до 5%. Таким образом, сумма заключенных АО «АРПТ» контрактов по результатам четырех торгов составила 615,5 млн руб.», — указывает антимонопольная служба.

АРПТ и «Орбита Сервис» грозит штраф до 50% от начальной стоимости торгов.

До сентября 2017 года «Орбита Сервис» называлась «Прайм Сервис», ее владельцем является Александр Пирогов, отмечает «Медуза». Бизнесмену также принадлежит ООО «Техноконцепт», которое в 2017 году выиграло тендеры по программе «Моя улица» по благоустройству двух участков Садового кольца.

В июне ФАС выявила картельный сговор между АРПТ и «Прайм Сервис» в торгах на выполнение художественной подсветки зданий вокруг Кремля.

Теги: Москва , ФАС , «Моя улица»
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