Аниматор с циркулярной пилой ранил участника квеста в Краснодаре

В Краснодаре аниматор ранил циркулярной пилой участника квеста. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошел в конце октября. Аниматор случайно задел инструментом руку 22-летнего игрока, затронув кость. Пострадавший был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих технике безопасности.

Как сообщил пострадавший ​агентству «Новая Кубань», он вместе с друзьями участвовал в квесте No Hope. Команда в темноте убегала от актера, изображавшего маньяка, и пострадавший шел последним. Услышав жужжание, он интуитивно прикрылся рукой, но «даже подумать не мог, что это настоящая пила». Молодой человек добавил, что у организаторов не оказалось аптечки первой помощи.​ Рану пришло перевязывать шарфом, до травмпункта он добирался самостоятельно.

В октябре участники квеста, проходившего в Москве, попали в больницу после того, как под ними провалился пол и они упали на нижний этаж. Следственный комитет начал проверку по этому факту.