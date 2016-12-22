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В Свердловской области за долги завода по зарплате арестовали вертолет
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В Свердловской области за долги завода по зарплате арестовали вертолет
Общество, 15:45
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В Свердловской области за долги завода по зарплате арестовали вертолет

В Свердловской области судебные приставы арестовали вертолет Robinson R44, принадлежащий металлургическому заводу, за долги по зарплате. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

Предприятие, находящееся в городе Качканар, не выплатило вовремя зарплату 450 сотрудникам, объем задолженности — 16 млн руб. С предприятия помимо возмещения долгов по зарплате взыскали налоги и сборы в размере более 100 млн руб. Имущество организации находилось в залоге у банков и кредитных организаций, но на балансе был вертолет Robinson R44. Его описали, арестовали и передали на хранение без права пользования директору завода.

«Арест дорогостоящего транспорта побудил должника к погашению задолженности по оплате труда своим работникам. Взыскателям перечислены их заработные платы», — говорится в сообщении. Арест с вертолета не будет снят, пока предприятие не выплатит оставшиеся долги.

Региональное издание «Уралинформбюро» уточняет, что речь идет о заводе «Металлист». Он находится на грани банкротства, 800 работников предприятия 14 ноября заявляли о готовности объявить голодовку из-за долгов по зарплате.

Теги: арест , Свердловская область , Вертолет
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