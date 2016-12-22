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В Беслане демонтировали нелегальный завод по производству «боярышника»
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В Беслане демонтировали нелегальный завод по производству «боярышника»
Общество, 14:39
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В Беслане демонтировали нелегальный завод по производству «боярышника»

В Северной Осетии демонтировано оборудование косметической фабрики «АЛТ-Косметик», которое использовалось для нелегального производства спиртосодержащих лосьонов. Об этом сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования.

Завод находился в Беслане. Его основной продукцией были лосьоны «Боярышник», «Хлебный» и «Березовый», содержащие не менее 75% спирта. «Данная продукция использовалась конечными потребителями в качестве суррогатов алкогольных напитков», — отметили в ведомстве.

Оборудование, использованное для производства лосьонов, планируют утилизировать.

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20 октября Роспотребнадзор вновь установил запрет на розничную торговлю спиртосодержаших лосьонов на 180 дней. Продажу лосьонов впервые запретили 23 декабря 2016 года. Ограничения коснулись спиртосодержащей непищевой продукции, а также пищевых добавок и ароматизаторов с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции. Поводом стало массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» в Иркутске. Жертвами суррогата, содержавшего метиловый спирт, стали 77 человек, пострадали более 100 человек. В июле президент Владимир Путин продлил ограничение на 90 дней. 9 октября запрет истек, новый был введен 11 дней спустя.​

Теги: алкоголь , Беслан , «Боярышник»
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