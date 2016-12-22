В Беслане демонтировали нелегальный завод по производству «боярышника»

В Северной Осетии демонтировано оборудование косметической фабрики «АЛТ-Косметик», которое использовалось для нелегального производства спиртосодержащих лосьонов. Об этом сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования.

Завод находился в Беслане. Его основной продукцией были лосьоны «Боярышник», «Хлебный» и «Березовый», содержащие не менее 75% спирта. «Данная продукция использовалась конечными потребителями в качестве суррогатов алкогольных напитков», — отметили в ведомстве.

Оборудование, использованное для производства лосьонов, планируют утилизировать.

20 октября Роспотребнадзор вновь установил запрет на розничную торговлю спиртосодержаших лосьонов на 180 дней. Продажу лосьонов впервые запретили 23 декабря 2016 года. Ограничения коснулись спиртосодержащей непищевой продукции, а также пищевых добавок и ароматизаторов с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции. Поводом стало массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» в Иркутске. Жертвами суррогата, содержавшего метиловый спирт, стали 77 человек, пострадали более 100 человек. В июле президент Владимир Путин продлил ограничение на 90 дней. 9 октября запрет истек, новый был введен 11 дней спустя.​