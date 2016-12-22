Власти Москвы уточнили сроки строительства ветки метро до Внуково

Власти Москвы продлят Калининско-Солнцевскую линию метро до аэропорта Внуково, заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, передает «Интерфакс». По словам чиновника, на строительство уйдет до четырех лет.

«За три-четыре года, думаю, мы построим две станции и дотянем линию до Внуково», — сказал Бочкарев и добавил, что сейчас идет проектирование нового участка. Чиновник также отметил, что конечная станция, расположенная у аэропорта, будет наземной.​

В марте 2017 года руководитель управления Москомархитектуры Максим Васильев говорил, что ветка до Внуково будет проведена только после 2025 года.

Третий пересадочный контур планируется полностью запустить в 2020 году, он будет состоять из 31 станции. Первые пять станций на участке от «Петровского парка» до «Сити» введут в эксплуатацию до конца года. ​