В Крыму перевернулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус перевернулся в Крыму, сообщили РБК в управлении ГИБДД по республике.

По словам сотрудника ведомства, водитель автобуса не справился с управлением и выехал с проезжей части. Информация по пострадавшим уточняется.

Он добавил, что на место происшествия выехали сотрудники ГИБДД.

Телеканал РЕН ТВ без указания источников информации сообщил, что в ДТП пострадали семь человек. Двое из них, по данным канала, находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло около села Каштановое Симферопольского района Крыма, передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД региона. По информации агентства, пострадали семь человек.

12 ноября на юго-востоке Москвы пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии автобус перевернулся, восемь человек получили ранения.