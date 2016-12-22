Суд арестовал еще 58 млн руб. по делу полковника Захарченко

Суд арестовал еще 58 млн руб., которые, по версии следствия, были размещены на счете в банке третьим лицом для полковника Дмитрия Захарченко​, сообщает «РИА Новости». ​Арест наложен на счет в ВТБ24. ​Деньги могут быть конфискованы в доход государства.

По данным СК, Марина Семынина, у которой от Захарченко ребенок, передала деньги своей подруге, которая и внесла их на счет.

Защита Захарченко считает арест этих средств необоснованным.

«(В деле) есть один допрос Марины Семыниной, которая четко пояснила, что никаких денег от Захарченко, за исключением 50 тыс. руб. в месяц на ребенка, не получала», — сказал агентству адвокат полковника Юрий Новиков.

Захарченко арестован 10 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн руб. Тогда он работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции. Ему также предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию.



Позднее Захарченко вменили еще несколько эпизодов взяток. Суд обратил в доход государства имущество семьи Захарченко. Гражданский иск к Захарченко и его семье подала Генпрокуратура, стоимость их имущества она оценила более чем в 9 млрд руб. Речь идет об 11 квартирах, 16 машино-местах и четырех дорогих автомобилях, которые Захарченко, по версии следствия, купил на сомнительные средства. В казну также были обращены наличные в разной валюте на сумму свыше 8,5 млрд руб., которые изъяли при обысках у Захарченко и его близких, а также слиток золота весом 500 г.

Полковник отрицает незаконное происхождение изъятых у него средств и арестованного имущества.

