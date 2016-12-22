Путин поздравил с днем рождения Алису Фрейндлих

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Алису Фрейндлих, сообщается на сайте Кремля.

«Талантливая, любимая миллионами зрителей актриса, Вы в полной мере реализовали свой уникальный потенциал, создали богатейшую коллекцию ярких и всегда узнаваемых ролей в театре и кинематографе», — говорится в поздравлении.

Путин пожелал актрисе здоровья и вдохновения.

Три года назад в день 80-летия Фрейндлих Путин встретился с ней в Санкт-Петербурге в Большом драматическом театре имени Товстоногова, где она работает. Во время более ранней встречи президентом Фрейндлих назвала Путина «хорошим мужиком».

Самые известные роли Френдлих в кино — Людмила Калугина в «Служебном романе», Анна Австрийская в «Д'Артаньяне и трех мушкетерах», Харита Огудалова в «Жестоком романсе», Ольга Туманова в сериале «Женская логика».