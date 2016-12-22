В московских парках организуют катание на хаски и оленях

В восьми столичных парках откроется сезон прогулок на собачьих, конных и оленьих упряжках. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.
Развлечения будут доступны в Измайловском и Таганском парках, «Фили», «Кузьминках» и «Сокольниках», а также в саду имени Баумана, сквере в Олонецком проезде и музее-заповеднике «Царицыно».
Раньше всего сезон откроется в Измайловском парке — при достаточном количестве снега прокатиться на собачьих упряжках можно будет с 9 декабря. В Царицыно прогулки на санях начнутся 22 декабря. Конные повозки в парке были и раньше, собачьи и оленьи появятся впервые.
Ранее стало известно, что в центре Москвы с 30 декабря до утра 3 января перекроют Тверскую, Моховую и Охотный Ряд для проведения фестиваля «Путешествие в Рождество». Наибольшую загруженность на столичных дорогах ожидают с 15 декабря.