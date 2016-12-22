Опубликовано видео с места пожара в подмосковном ТЦ
Общество, 11:09
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Опубликовано видео с места пожара в подмосковном ТЦ
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места пожара в торговом центре в Одинцовском районе Подмосковья.
Центр находится в деревне Кобяково. Площадь возгорания составила 450 кв. м. Причины пожара устанавливаются.
Ранее 8 декабря стало известно, что сигнал о возгорании в трехэтажном здании поступил в 7:05, через час открытое горение было ликвидировано. В тушении приняли участие 59 человек и 16 единиц техники. В момент ЧП людей в здании не было.