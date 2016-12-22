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Опубликовано видео с места пожара в подмосковном ТЦ
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Опубликовано видео с места пожара в подмосковном ТЦ
Общество, 11:09
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Опубликовано видео с места пожара в подмосковном ТЦ

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места пожара в торговом центре в Одинцовском районе Подмосковья.

Видео: Известия

Центр находится в деревне Кобяково. Площадь возгорания составила 450 кв. м. Причины пожара устанавливаются.

Ранее 8 декабря стало известно, что сигнал о возгорании в трехэтажном здании поступил в 7:05, через час открытое горение было ликвидировано. В тушении приняли участие 59 человек и 16 единиц техники. В момент ЧП людей в здании не было.

 

Теги: видео , Московская область , торговый центр , Пожар
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