СМИ узнали о планах ужесточить правила прохождения техосмотра

Минэкономразвития подготовило план реформ в сфере технического осмотра (ТО) автомобилей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

В частности, автовладельцев за непройденный техосмотр​ предлагается штрафовать на 800 руб. Процедура прохождения ТО должна будет фиксироваться на фото и видео.

Кроме того, планируется ужесточить правила работы операторов ТО, чтобы у них не осталось возможности продавать водителям диагностические карты без проверки автомобиля. Контроль над операторами будет возложен на Ространснадзор.

В Минэкономики сообщили, что уже подготовлены поправки в закон о ТО, КоАП, УПК и УК. Отмечается, что поправки согласованы со всеми ведомствами. В декабре планируется внести законопроект в правительство.

Как отмечает издание со ссылкой на данные союза операторов ТО «Техэксперт», только 20% автовладельцев предоставляют машину на осмотр.

О подготовке поправок, предусматривающих обязательную фото- и видеофиксацию техосмотра автомобиля, стало известно в августе. При съемке должны быть зафиксированы номер автомобиля, время и место прохождения техосмотра. В Минэке пояснили, что данное новшество не повлияет на стоимость техосмотра.

